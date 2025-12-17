7 лет за решеткой грозит жителю Харьковщины за гранату, которую он хранил дома
У 28-летнего жителя Чугуева полицейские изъяли гранату, сообщает Нацполиция.
У 28-летнего мужчины во время обыска полицейские нашли гранату Ф-1 и запал к ней. Вещественные доказательства правоохранители передали экспертам на исследования.
17 декабря следователи сообщили нарушителю о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Подозреваемому из Чугуева грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
Полиция напоминает, что не подлежит уголовной ответственности человек, добровольно сдавший полиции оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.
