Live

Возле отдела полиции на Харьковщине взорвали страйкбольную гранату: детали

Общество 14:16   24.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области задержали 40-летнего мужчину, который, по данным следствия, взорвал страйкбольную гранату вблизи отдела полиции.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел 22 марта в 23:05 в городе Берестин.

«Злоумышленник передвигался на скутере и, проезжая мимо админздания, бросил страйкбольную гранату в ее сторону. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения здания не зафиксированы», — отметили правоохранители.

Копы в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого правонарушителя. В полиции говорят: им оказался 40-летний местный житель, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Фигуранта задержали. Ему готовятся сообщить о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, ранее силовики задержали харьковчанина, готовящего подрыв газопровода на востоке Украины. Тем самым сразу две области могли остаться без тепла, сообщал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Возле отдела полиции на Харьковщине взорвали страйкбольную гранату: детали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 14:16;

