Возле отдела полиции на Харьковщине взорвали страйкбольную гранату: детали
В Харьковской области задержали 40-летнего мужчину, который, по данным следствия, взорвал страйкбольную гранату вблизи отдела полиции.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел 22 марта в 23:05 в городе Берестин.
«Злоумышленник передвигался на скутере и, проезжая мимо админздания, бросил страйкбольную гранату в ее сторону. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения здания не зафиксированы», — отметили правоохранители.
Копы в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого правонарушителя. В полиции говорят: им оказался 40-летний местный житель, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
Фигуранта задержали. Ему готовятся сообщить о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее силовики задержали харьковчанина, готовящего подрыв газопровода на востоке Украины. Тем самым сразу две области могли остаться без тепла, сообщал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 14:16;