Оскольское водохранилище после теракта: краснокнижные птицы и новые экосистемы

Весной 2022 года российские оккупационные войска взорвали дамбу Оскольского водохранилища. Значительная часть флоры и фауны погибла. Однако через год после российского теракта началось возвращение экосистем долины Оскола в свое первоначальное состояние, пишет “Рубрика”.

Оскольское водохранилище Харьковской области создала советская власть в 1957-м году. Итак, россия совершила экологический теракт здесь дважды. Первый — в прошлом веке, когда огромную территорию площадью более 122 км² затопили, а большинство флоры и фауны — похоронили под слоем воды. Много лет подряд Оскольское водохранилище было мелким водоемом, где иногда встречались глубокие места.

Качество воды в водохранилище нельзя было назвать высоким: из-за подмывания коренного берега долгое время происходила эрозия. Поскольку эти берега были покрыты в основном степной растительностью, то остановить эрозионные процессы не удалось даже после создания защитных противоэрозионных насаждений робинии (так называемой белой акации). Как результат – цветение воды из-за чрезмерного поступления питательных веществ на протяжении многих лет, время от времени случались массовые заморы рыбы. Складывались плохие условия для местных видов рыб и более благоприятные для интродуцированных (чужеродных, ред.). Однако природа даже такого искусственного водоема была богата, поэтому в 2010 году на берегу водохранилища даже образовали Червонооскольский региональный ландшафтный парк — заповедную территорию.

Но местной экосистеме нанесли тяжелый удар во второй раз весной 2022-го года, когда дамбу водохранилища взорвали. Тогда начался процесс восстановления существовавших еще до создания водохранилища экосистем. Казалось бы, возвращение прежних условий существования – это благо для многих видов животных и растений. Но такое возвращение к природному состоянию происходило внезапно и имело эффект взрыва во всех смыслах.

Экосистема, образовавшаяся за 60 лет, снова была уничтожена. Ущерб Госэкоинспекция оценила в 2,1 миллиарда гривен.

Впрочем, произошло нечто уникальное — специалисты «Украинской природоохранной группы» (УПГ), недавно совершившие экспедицию в бывшее Оскольское водохранилище, увидели, что на территориях образовалась совершенно новая экосистема. Началось возвращение экосистем долины Оскола в свое первоначальное состояние.

И это отличный знак. Вполне возможно, что аналогичные процессы будут происходить и на Каховском водохранилище.

Год спустя после крушения большая часть бывшего Оскольского водохранилища уже не покрыта водой. Местность у дамбы полностью сухая, с песчаными дюнами, между которыми расположены маленькие озерца, много проливов и основное русло Оскола — такое, как было прежде, задолго до создания водохранилища.



Станислав Ветер – кандидат биологических наук, орнитолог, который был одним из членов экспедиции на Оскол, говорит: старое русло можно узнать по пням, которые провели под водой более 70 лет. Когда водохранилище наполняли, вербы вдоль русла спилили, пни затопило, а теперь их снова видно. Оскол течет четко между ними. Выше по течению Оскола картина совсем другая:

«Дно бывшего водохранилища там очень быстро за год заросло камышом, рогозом, осоками, и образовались высокотравные луга», — рассказал Станислав Ветер.



Во время экспедиции на прежнем дне водохранилища ботаники определили 63 вида сосудистых растений, большинство из которых местные, присущие этим территориям.

Сейчас в «новой» местности обитает типично луговая и болотная фауна: насекомые и птицы, характерные лугам, заселили территории. Новые условия стали благоприятными для круговодных птиц, которым нравятся многочисленные небольшие озерца, заводы, проливы.



На песчаных и илистых отмелях, возле дамбы, впервые за длительное время зафиксировали занесенного в Красную книгу Украины кулика-сороку. Также там успешно гнездятся одни из самых больших птиц, проживающих в Украине — орланы-белохвосты.

Станислав Ветер говорит, что все это и есть восстановление, именно такие виды жили здесь когда-то, пока советская власть не вмешалась в природу.

«Теперь в случае затопления и создания нового водохранилища возникает вопрос: а правильно ли мы делаем? Имеем ли право уничтожать вновь фауну? Имеем ли мы уничтожать тех первых поселенцев, чтобы создать новое водохранилище?» – размышляет Ветер.

В США и ЕС уже демонтированы тысячи дамб, там имеют положительный опыт спуска водохранилищ. Только за один 2022 год в Европе разобрали 325 дамб, и главным аргументом для процесса является восстановление природных течений рек.

Против восстановления водохранилищ в том виде, в каком они есть, выступают ученые, говоря о Каховском водохранилище. То же Станислав Ветер говорит и о прежнем Оскольском.

Сейчас, по словам ученого, регион справляется хорошо. По крайней мере, на сельское хозяйство исчезновение водохранилища как такового не повлияло, поскольку оно и раньше не играло существенной роли в обеспечении сельхозугодий водой.

Не пострадал и рыбный промысел. Численность местных видов рыб, по словам Станислава, не изменилась, и даже больше: по оценкам местных рыболовов, количество толстолобиков, живших здесь до создания водохранилища, увеличилось.

На самом деле, по словам биолога, если бы плотину разбирали «цивилизованно», так, как это делают в Европе, эффект спустя год для местных экосистем был бы тот же, что и после теракта. Единственное, чего нам удалось бы избежать — экономических потерь для населения, пострадавшего в результате подтопления территорий.

Ученый говорит: возвращать водохранилищу тот вид, который он имел до российского теракта, точно не стоит, однако есть несколько альтернативных вариантов, которые позволят возобновить электроснабжение.

Один из них – частичное восстановление водохранилища в его нижней части, где было бы несколько соединенных между собой водоемов. Качество воды в таком водохранилище должно быть значительно лучше, ведь вода в нем не будет застаиваться. Еще один бонус – не будут обрушиваться берега, а это явление типично для искусственных водоемов. К тому же территория, сейчас медленно превращающаяся в луг, можно использовать для выпаса скота.

Что будет происходить с этими землями в дальнейшем, пока неизвестно. Каждая сторона, имеющая хоть какую-то заинтересованность, перетягивает канат на себя, и пока решаются все бюрократические вопросы, будут пройдены процедуры и, наконец, найдут единственное решение, пройдет много времени.

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