Тело искали сутки: на Журавлевке утонул ребенок

О том, что на Журавлевском гидропарке произошла трагедия – утонул мальчик, – рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Восьмилетний мальчик утонул во время купания 14 июля, уточнили спасатели.

«К поисково-спасательным работам были привлечены водолазы ГСЧС. Утром 15 июля тело ребенка обнаружили и подняли на поверхность», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели в очередной раз призвали людей следить за своими детьми во время отдыха на воде, ведь даже секунда без присмотра может стоить ребенку жизни.

Строго соблюдайте правила безопасности:

– не оставляйте детей без присмотра у воды;

– не разрешайте купаться в неприспособленных местах;

– учите детей правилам безопасного поведения на воде.