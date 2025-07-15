Live
  • Вт 15.07.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.84
  • EUR 48.9

Тело искали сутки: на Журавлевке утонул ребенок

Происшествия 11:30   15.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Тело искали сутки: на Журавлевке утонул ребенок Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

О том, что на Журавлевском гидропарке произошла трагедия – утонул мальчик, – рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Восьмилетний мальчик утонул во время купания 14 июля, уточнили спасатели.

«К поисково-спасательным работам были привлечены водолазы ГСЧС. Утром 15 июля тело ребенка обнаружили и подняли на поверхность», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели в очередной раз призвали людей следить за своими детьми во время отдыха на воде, ведь даже секунда без присмотра может стоить ребенку жизни.

Строго соблюдайте правила безопасности:

– не оставляйте детей без присмотра у воды;

– не разрешайте купаться в неприспособленных местах;

– учите детей правилам безопасного поведения на воде.

Читайте также: Смертельный конфликт на Змиевщине: мужчину подозревают в убийстве пасынка

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 15 июля: РФ ударила по храму, девять раненых
Новости Харькова — главное за 15 июля: РФ ударила по храму, девять раненых
15.07.2025, 11:50
Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории
15.07.2025, 06:00
Тело искали сутки: на Журавлевке утонул ребенок
Тело искали сутки: на Журавлевке утонул ребенок
15.07.2025, 11:30
Из-за субботней бури сегодня в Харькове не будут ходить трамваи
Из-за субботней бури сегодня в Харькове не будут ходить трамваи
15.07.2025, 10:25
За ПВО на Харьковщине переплатили миллионы – прокуратура вмешалась
За ПВО на Харьковщине переплатили миллионы – прокуратура вмешалась
15.07.2025, 12:06
РФ потеряла за сутки более 80 военных, сколько техники – ОТГВ «Харьков»
РФ потеряла за сутки более 80 военных, сколько техники – ОТГВ «Харьков»
15.07.2025, 12:35

Новости по теме:

07:21
ГСЧС: 32 пожара было в регионе, шесть возгораний в лесах тушат до сих пор
08:05
Восемь пожаров в лесах тушат спасатели, враг ударил по хлебному полю
06:00
Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории
15:49
Из огня спасли 82-летнего мужчину: в Харькове горела многоэтажка
07:56
Стиральная машинка горела в Харькове, пострадали трое: ГСЧС о сутках в регионе

Вы читали новость: «Тело искали сутки: на Журавлевке утонул ребенок»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 11:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Журавлевском гидропарке произошла трагедия – утонул мальчик, – рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.".