Тело искали сутки: на Журавлевке утонул ребенок
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
О том, что на Журавлевском гидропарке произошла трагедия – утонул мальчик, – рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Восьмилетний мальчик утонул во время купания 14 июля, уточнили спасатели.
«К поисково-спасательным работам были привлечены водолазы ГСЧС. Утром 15 июля тело ребенка обнаружили и подняли на поверхность», – сообщили в ГСЧС.
Спасатели в очередной раз призвали людей следить за своими детьми во время отдыха на воде, ведь даже секунда без присмотра может стоить ребенку жизни.
Строго соблюдайте правила безопасности:
– не оставляйте детей без присмотра у воды;
– не разрешайте купаться в неприспособленных местах;
– учите детей правилам безопасного поведения на воде.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дитина, утонул;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 11:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Журавлевском гидропарке произошла трагедия – утонул мальчик, – рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.".