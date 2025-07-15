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Тіло шукали добу: на Журавлівці потонула дитина

Події 11:30   15.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тіло шукали добу: на Журавлівці потонула дитина Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Про те, що на Журавлівському гідропарку сталася трагедія – потонув хлопчик, – розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.

Восьмирічний хлопчик потонув під час купання 14 липня, уточнили рятувальники.

“До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази ДСНС. Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню”, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники вкотре закликали людей стежити за своїми дітьми під час відпочинку на воді, адже навіть секунда без нагляду може коштувати дитині життя.

Строго дотримуйтесь правил безпеки:

– не залишайте дітей без нагляду біля води;

– не дозволяйте купатися у непристосованих місцях;

– навчайте дітей правил безпечної поведінки на воді.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 11:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Журавлівському гідропарку сталася трагедія – потонув хлопчик, – розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.".