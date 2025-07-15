Тіло шукали добу: на Журавлівці потонула дитина

Про те, що на Журавлівському гідропарку сталася трагедія – потонув хлопчик, – розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.

Восьмирічний хлопчик потонув під час купання 14 липня, уточнили рятувальники.

“До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази ДСНС. Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню”, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники вкотре закликали людей стежити за своїми дітьми під час відпочинку на воді, адже навіть секунда без нагляду може коштувати дитині життя.

Строго дотримуйтесь правил безпеки:

– не залишайте дітей без нагляду біля води;

– не дозволяйте купатися у непристосованих місцях;

– навчайте дітей правил безпечної поведінки на воді.