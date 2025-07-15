Live
  • Вт 15.07.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.84
  • EUR 48.9

Смертельний конфлікт на Зміївщині: чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка

Події 10:55   15.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Смертельний конфлікт на Зміївщині: чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка

У ГУ НП України в Харківській області уточнили: 12 липня отримали повідомлення про вбивство на Зміївщині.

“Поліцейські зʼясували, що в ході конфлікту 63-річний порушник вдарив кухонним ножем в шию 41-річного сина своєї дружини. Від отриманих травм чоловік помер на місці”, – пояснили в поліції.

Вже наступного дня, 13 липня, чоловікові вручили підозру в умисному вбивстві.

“Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – додали копи.

Читайте також: Куп’янщина у вогні: вночі ворог обстріляв селище, поранена жінка

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Смертельний конфлікт на Зміївщині: чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка
Смертельний конфлікт на Зміївщині: чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка
15.07.2025, 10:55
Через суботню бурю сьогодні в Харкові не ходитимуть трамваї
Через суботню бурю сьогодні в Харкові не ходитимуть трамваї
15.07.2025, 10:25
Завдяки меценату Денису Парамонову була видана книга «Муравський шлях»
Завдяки меценату Денису Парамонову була видана книга «Муравський шлях»
15.07.2025, 10:29
Новини Харкова – головне за 15 липня: РФ вдарила по храму, дев’ять поранених
Новини Харкова – головне за 15 липня: РФ вдарила по храму, дев’ять поранених
15.07.2025, 09:02
Окупанти обстріляли храм на Харківщині, за добу дев’ять поранених – Синєгубов
Окупанти обстріляли храм на Харківщині, за добу дев’ять поранених – Синєгубов
15.07.2025, 08:54
Куп’янщина у вогні: вночі ворог обстріляв селище, поранена жінка
Куп’янщина у вогні: вночі ворог обстріляв селище, поранена жінка
15.07.2025, 09:35

Новини за темою:

06:00
Сьогодні 13 липня: яке свято та день в історії
16:40
П’яний водій намагався втекти від копів, але його зупинив камінь
14:55
Увірвався у квартиру і, погрожуючи жінці, вкрав гроші – підозрюють рецидивіста
11:17
Бійка на вокзалі: поліція затримала чоловіка, який напав на співробітника ТЦК
17:07
Смертельна ДТП на Київській трасі сталася на Харківщині (фото)

Ви читали новину: «Смертельний конфлікт на Зміївщині: чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 10:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ НП України в Харківській області уточнили: 12 липня отримали повідомлення про вбивство на Зміївщині.".