Смертельний конфлікт на Зміївщині: чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка
У ГУ НП України в Харківській області уточнили: 12 липня отримали повідомлення про вбивство на Зміївщині.
“Поліцейські зʼясували, що в ході конфлікту 63-річний порушник вдарив кухонним ножем в шию 41-річного сина своєї дружини. Від отриманих травм чоловік помер на місці”, – пояснили в поліції.
Вже наступного дня, 13 липня, чоловікові вручили підозру в умисному вбивстві.
“Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – додали копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 10:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ НП України в Харківській області уточнили: 12 липня отримали повідомлення про вбивство на Зміївщині.".