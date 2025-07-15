Смертельний конфлікт на Зміївщині: чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка

У ГУ НП України в Харківській області уточнили: 12 липня отримали повідомлення про вбивство на Зміївщині.

“Поліцейські зʼясували, що в ході конфлікту 63-річний порушник вдарив кухонним ножем в шию 41-річного сина своєї дружини. Від отриманих травм чоловік помер на місці”, – пояснили в поліції.

Вже наступного дня, 13 липня, чоловікові вручили підозру в умисному вбивстві.

“Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – додали копи.