Смертельный конфликт на Змиевщине: мужчину подозревают в убийстве пасынка

В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: 12 июля получили сообщение об убийстве на Змиевщине.

«Полицейские выяснили, что в ходе конфликта 63-летний нарушитель ударил кухонным ножом в шею 41-летнего сына своей жены. От полученных травм мужчина скончался на месте», – объяснили в полиции.

Уже на следующий день, 13 июля, мужчине вручили подозрение в умышленном убийстве.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – добавили копы.