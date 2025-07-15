Live
  • Вт 15.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.84
  • EUR 48.9

Смертельный конфликт на Змиевщине: мужчину подозревают в убийстве пасынка

Происшествия 10:55   15.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Смертельный конфликт на Змиевщине: мужчину подозревают в убийстве пасынка

В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: 12 июля получили сообщение об убийстве на Змиевщине.

«Полицейские выяснили, что в ходе конфликта 63-летний нарушитель ударил кухонным ножом в шею 41-летнего сына своей жены. От полученных травм мужчина скончался на месте», – объяснили в полиции.

Уже на следующий день, 13 июля, мужчине вручили подозрение в умышленном убийстве.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – добавили копы.

Читайте также: Купянщина в огне: ночью враг обстрелял поселок, ранена женщина

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 15 июля: РФ ударила по храму, девять раненых
Новости Харькова — главное за 15 июля: РФ ударила по храму, девять раненых
15.07.2025, 09:02
Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории
15.07.2025, 06:00
Из-за субботней бури сегодня в Харькове не будут ходить трамваи
Из-за субботней бури сегодня в Харькове не будут ходить трамваи
15.07.2025, 10:25
Оккупанты обстреляли храм на Харьковщине, за сутки девять раненых – Синегубов
Оккупанты обстреляли храм на Харьковщине, за сутки девять раненых – Синегубов
15.07.2025, 08:54
Болвинов: девочке, на глазах которой расчленяли тело убитого в Харькове, — 13
Болвинов: девочке, на глазах которой расчленяли тело убитого в Харькове, — 13
14.07.2025, 20:13
Смертельный конфликт на Змиевщине: мужчину подозревают в убийстве пасынка
Смертельный конфликт на Змиевщине: мужчину подозревают в убийстве пасынка
15.07.2025, 10:55

Новости по теме:

06:00
Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории
16:40
Пьяный водитель пытался сбежать от копов, но его остановил камень
14:55
Ворвался в квартиру и, угрожая хозяйке, украл деньги – подозревают рецидивиста
11:17
Драка на вокзале: полиция задержала мужчину, напавшего на сотрудника ТЦК
17:07
Смертельное ДТП на Киевской трассе случилось в Харьковской области (фото)

Вы читали новость: «Смертельный конфликт на Змиевщине: мужчину подозревают в убийстве пасынка»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 10:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: 12 июля получили сообщение об убийстве на Змиевщине.".