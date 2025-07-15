Смертельный конфликт на Змиевщине: мужчину подозревают в убийстве пасынка
В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: 12 июля получили сообщение об убийстве на Змиевщине.
«Полицейские выяснили, что в ходе конфликта 63-летний нарушитель ударил кухонным ножом в шею 41-летнего сына своей жены. От полученных травм мужчина скончался на месте», – объяснили в полиции.
Уже на следующий день, 13 июля, мужчине вручили подозрение в умышленном убийстве.
«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – добавили копы.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: полиция, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: 12 июля получили сообщение об убийстве на Змиевщине.".