Купянщина в огне: ночью враг обстрелял поселок, ранена женщина
По данным Харьковской облпрокуратуры, враг ударил по поселку Приколотное 15 июля около 23:40.
Предварительно, россияне выпустили по Купянскому району беспилотники. В результате атаки повреждены частные дома – там вспыхнули пожары.
«68-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу. По предварительным данным, российская армия применила БпЛА типа «Герань-2», – написали в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облпрокуратуры, враг ударил по поселку Приколотное 15 июля около 23:40. ".