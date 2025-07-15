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Купянщина в огне: ночью враг обстрелял поселок, ранена женщина

Происшествия 09:35   15.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Купянщина в огне: ночью враг обстрелял поселок, ранена женщина

По данным Харьковской облпрокуратуры, враг ударил по поселку Приколотное 15 июля около 23:40. 

Предварительно, россияне выпустили по Купянскому району беспилотники. В результате атаки повреждены частные дома – там вспыхнули пожары.

«68-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу. По предварительным данным, российская армия применила БпЛА типа «Герань-2», – написали в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облпрокуратуры, враг ударил по поселку Приколотное 15 июля около 23:40. ".