Купянщина в огне: ночью враг обстрелял поселок, ранена женщина

По данным Харьковской облпрокуратуры, враг ударил по поселку Приколотное 15 июля около 23:40.

Предварительно, россияне выпустили по Купянскому району беспилотники. В результате атаки повреждены частные дома – там вспыхнули пожары.

«68-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу. По предварительным данным, российская армия применила БпЛА типа «Герань-2», – написали в прокуратуре.