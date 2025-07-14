Чугуев атаковали «Шахеды»: что известно о последствиях
Фото: Генштаб ВСУ
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывы в Чугуеве прозвучали около 22:07 14 июля. Ударили «Шахеды».
«Около 22:07 в Чугуеве раздались взрывы – враг нанес удар, предварительно БпЛА типа «Шахед». На данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте работают профильные службы, последствия атаки уточняются», — написал начальник ХОВА.
Он призвал жителей области находиться в укрытиях до отбоя тревоги. В Харькове также объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских БпЛА. В отдельных районах города слышна работа ПВО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилет, синегубов, Чугуїв, Чугуев, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 22:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывы в Чугуеве прозвучали около 22:07 14 июля. Ударили «Шахеды»".