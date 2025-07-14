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Чугуев атаковали «Шахеды»: что известно о последствиях

Происшествия 22:56   14.07.2025
Оксана Горун
Чугуев атаковали «Шахеды»: что известно о последствиях Фото: Генштаб ВСУ

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывы в Чугуеве прозвучали около 22:07 14 июля. Ударили «Шахеды».

«Около 22:07 в Чугуеве раздались взрывы – враг нанес удар, предварительно БпЛА типа «Шахед». На данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте работают профильные службы, последствия атаки уточняются», — написал начальник ХОВА.

Он призвал жителей области находиться в укрытиях до отбоя тревоги. В Харькове также объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских БпЛА. В отдельных районах города слышна работа ПВО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 22:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывы в Чугуеве прозвучали около 22:07 14 июля. Ударили «Шахеды»".