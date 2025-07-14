Чугуїв атакували “шахеди”: що відомо про наслідки
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухи в Чугуєві пролунали близько 22:07 14 липня. Вдарили “шахеди”.
“Близько 22:07 у Чугуєві пролунали вибухи – ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу “Шахед”. На цей момент інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби, наслідки атаки уточнюються“, – написав начальник ХОВА.
Він закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою тривоги. У Харкові також оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських БпЛА. В окремих районах міста чути роботу ППО.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, прилет, сінєгубов, Чугуїв, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 22:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухи в Чугуєві пролунали близько 22:07 14 липня. Вдарили “шахеди”".