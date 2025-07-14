Чугуїв атакували “шахеди”: що відомо про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухи в Чугуєві пролунали близько 22:07 14 липня. Вдарили “шахеди”.

“Близько 22:07 у Чугуєві пролунали вибухи – ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу “Шахед”. На цей момент інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби, наслідки атаки уточнюються“, – написав начальник ХОВА.

Він закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою тривоги. У Харкові також оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських БпЛА. В окремих районах міста чути роботу ППО.