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Чугуїв атакували “шахеди”: що відомо про наслідки

Події 22:56   14.07.2025
Оксана Горун
Чугуїв атакували “шахеди”: що відомо про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухи в Чугуєві пролунали близько 22:07 14 липня. Вдарили “шахеди”.

Близько 22:07 у Чугуєві пролунали вибухи – ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу “Шахед”. На цей момент інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби, наслідки атаки уточнюються“, – написав начальник ХОВА.

Він закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою тривоги. У Харкові також оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських БпЛА. В окремих районах міста чути роботу ППО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 22:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухи в Чугуєві пролунали близько 22:07 14 липня. Вдарили “шахеди”".