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Куп’янщина у вогні: вночі ворог обстріляв селище, поранена жінка

Події 09:35   15.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Куп’янщина у вогні: вночі ворог обстріляв селище, поранена жінка

За даними Харківської облпрокуратури, ворог ударив по селищу Приколотне 15 липня близько 23.40. 

Попередньо, росіяни випустили по Куп’янському району безпілотники. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки – там спалахнули пожежі.

68-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували до лікарні. За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА типу “Герань-2“, – написали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківської облпрокуратури, ворог ударив по селищу Приколотне 15 липня близько 23.40. ".