Водохранилище более 80 га незаконно использовали бизнесмены на Харьковщине

Суд вернул государству водохранилище площадью более 80 га и стоимостью почти 479 млн грн, которым незаконно пользовалось общество с ограниченной ответственностью, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Бизнесмены разводили рыбу в водохранилище, расположенном на территории Коломакского поселкового совета Богодуховского района.

Они не имели никаких документов, дающих право пользоваться водным объектом.

В результате нарушений норм законодательства государство не получало плату за пользование природными ресурсами. Это послужило основанием для иска со стороны окружной прокуратуры.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры решение Хозяйственного суда реально выполнено — водохранилище вернули государству.