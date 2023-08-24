Водохранилище более 80 га незаконно использовали бизнесмены на Харьковщине
Суд вернул государству водохранилище площадью более 80 га и стоимостью почти 479 млн грн, которым незаконно пользовалось общество с ограниченной ответственностью, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Бизнесмены разводили рыбу в водохранилище, расположенном на территории Коломакского поселкового совета Богодуховского района.
Они не имели никаких документов, дающих право пользоваться водным объектом.
В результате нарушений норм законодательства государство не получало плату за пользование природными ресурсами. Это послужило основанием для иска со стороны окружной прокуратуры.
Благодаря принципиальной позиции прокуратуры решение Хозяйственного суда реально выполнено — водохранилище вернули государству.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 18:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вернул государству водохранилище площадью более 80 га и стоимостью почти 479 млн грн, которым незаконно пользовалось общество с ограниченной ответственностью, сообщила Харьковская областная прокуратура.".