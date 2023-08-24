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Водосховище понад 80 га незаконно використовували бізнесмени на Харківщині

Суспільство 18:16   24.08.2023
Оксана Якушко
Водосховище понад 80 га незаконно використовували бізнесмени на Харківщині

Суд повернув державі водосховище площею понад 80 га і вартістю майже 479 млн грн, яким незаконно користувалося товариство з обмеженою відповідальністю, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Бізнесмени розводили рибу у водосховищі, розташованому на території Коломакської селищної ради Богодухівського району.

Вони не мали жодних документів, що дають право користуватися водним об’єктом.

Внаслідок порушень норм законодавства держава не отримувала плати за користування природними ресурсами. Це стало підставою для позову з боку окружної прокуратури.

Завдяки принциповій позиції прокуратури, рішення Господарського суду реально виконано — водосховище повернули державі.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 18:16;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд повернув державі водосховище площею понад 80 га і вартістю майже 479 млн грн, яким незаконно користувалося товариство з обмеженою відповідальністю, повідомила Харківська обласна прокуратура.".