За тиждень у водоймах Харківщини потонули четверо людей – ДСНС (відео)
За минулий тиждень з 7 по 13 серпня у Харківській області виявили на водних об’єктах тіла чотирьох загиблих людей.
Зокрема, вчора, 13 серпня в місті Мерефа під час купання у водоймі потонув чоловік 1989 року народження, повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
«Було прийнято рішення про пошук тіла загиблого безпосередньо сьогодні зранку. Але від місцевих надійшло повідомлення, що тіло загиблого чоловіка вранці сьогодні вже було знайдено», – зазначив Василенко.
За даними ДСНС, 7 серпня на Лозовеньківському водосховищі у селі Черкаська Лозова під час купання потонув чоловік. Його тіло знайшли водолази.
8 серпня рятувальники дістали з річки Харків тіло потонулого чоловіка. Його особа та обставини трагедії наразі встановлюються.
10 серпня у селі Чистоводівка на місцевому ставку потонула жінка 1982 року народження.
Загалом з початку року на водних об’єктах області виявили тіла 52 загиблих, з них 2 двоє дітей, додав Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 15:58;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень з 7 по 13 серпня у Харківській області виявили на водних об’єктах тіла чотирьох загиблих людей.".