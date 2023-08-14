За тиждень у водоймах Харківщини потонули четверо людей – ДСНС (відео)

За минулий тиждень з 7 по 13 серпня у Харківській області виявили на водних об’єктах тіла чотирьох загиблих людей.

Зокрема, вчора, 13 серпня в місті Мерефа під час купання у водоймі потонув чоловік 1989 року народження, повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

«Було прийнято рішення про пошук тіла загиблого безпосередньо сьогодні зранку. Але від місцевих надійшло повідомлення, що тіло загиблого чоловіка вранці сьогодні вже було знайдено», – зазначив Василенко.

За даними ДСНС, 7 серпня на Лозовеньківському водосховищі у селі Черкаська Лозова під час купання потонув чоловік. Його тіло знайшли водолази.

8 серпня рятувальники дістали з річки Харків тіло потонулого чоловіка. Його особа та обставини трагедії наразі встановлюються.

10 серпня у селі Чистоводівка на місцевому ставку потонула жінка 1982 року народження.

Загалом з початку року на водних об’єктах області виявили тіла 52 загиблих, з них 2 двоє дітей, додав Василенко.