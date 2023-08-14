За неделю в водоемах Харьковщины утонули четыре человека — ГСЧС (видео)

За прошедшую неделю с 7 по 13 августа в Харьковской области обнаружили на водных объектах тела четырех погибших.

В частности, вчера, 13 августа в городе Мерефа во время купания в водоеме утонул мужчина 1989 года рождения, сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«Было принято решение о поиске тела погибшего сегодня утром. Но от местных поступило сообщение, что тело погибшего мужчины утром сегодня уже было найдено», – отметил Василенко.

По данным ГСЧС, 7 августа на Лозовеньковском водохранилище в селе Черкасская Лозовая во время купания утонул мужчина. Его тело обнаружили водолазы.

8 августа спасатели вытащили из реки Харьков тело утонувшего мужчины. Его личность и обстоятельства трагедии устанавливаются.

10 августа в селе Чистоводовка на местном пруду утонула женщина 1982 года рождения.

Всего с начала года на водных объектах области обнаружили тела 52 погибших, из них 2 двое детей, добавил Василенко.