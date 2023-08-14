Трактор и человек: на Харьковщине за неделю произошло два подрыва на минах
За прошедшую неделю с 7 по 13 августа в Харьковской области произошло два подрыва на взрывоопасных предметах. В результате один человек травмировался.
Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».
«13 августа вблизи села Яворское на взрывоопасном предмете подорвалась сельскохозяйственная техника. Трактор ехал по полю. В результате детонации взрывоопасного предмета произошел взрыв. Так как техника руководствовалась дистанционно, никто не пострадал», – отметил Василенко.
Кроме того, в тот же день в селе Русская Лозовая на собственной даче подорвался 73-летний мужчина. Он наступил на противопехотную мину «лепесток».
В результате подрыва мужчина потерял правую стопу, добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 14:18;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю с 7 по 13 августа в Харьковской области произошло два подрыва на взрывоопасных предметах. В результате один человек травмировался.".