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Трактор и человек: на Харьковщине за неделю произошло два подрыва на минах

Репортаж 14:18   14.08.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Трактор и человек: на Харьковщине за неделю произошло два подрыва на минах Фото: Павел Велицкий

За прошедшую неделю с 7 по 13 августа в Харьковской области произошло два подрыва на взрывоопасных предметах. В результате один человек травмировался.

Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«13 августа вблизи села Яворское на взрывоопасном предмете подорвалась сельскохозяйственная техника. Трактор ехал по полю. В результате детонации взрывоопасного предмета произошел взрыв. Так как техника руководствовалась дистанционно, никто не пострадал», – отметил Василенко.

Кроме того, в тот же день в селе Русская Лозовая на собственной даче подорвался 73-летний мужчина. Он наступил на противопехотную мину «лепесток».

В результате подрыва мужчина потерял правую стопу, добавили в ГСЧС.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 14:18;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю с 7 по 13 августа в Харьковской области произошло два подрыва на взрывоопасных предметах. В результате один человек травмировался.".