Трактор и человек: на Харьковщине за неделю произошло два подрыва на минах

За прошедшую неделю с 7 по 13 августа в Харьковской области произошло два подрыва на взрывоопасных предметах. В результате один человек травмировался.

Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«13 августа вблизи села Яворское на взрывоопасном предмете подорвалась сельскохозяйственная техника. Трактор ехал по полю. В результате детонации взрывоопасного предмета произошел взрыв. Так как техника руководствовалась дистанционно, никто не пострадал», – отметил Василенко.

Кроме того, в тот же день в селе Русская Лозовая на собственной даче подорвался 73-летний мужчина. Он наступил на противопехотную мину «лепесток».

В результате подрыва мужчина потерял правую стопу, добавили в ГСЧС.