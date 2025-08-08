Косил траву и подорвался: ЧП произошло на Харьковщине
8 августа в поселке Дослидное Чугуевского района мужчина подорвался на взрывоопасном предмете, вероятно, мине ПФМ-1 «Лепесток».
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, детонация боеприпаса произошла во время кошения травы. Пострадавшего с травмами лица госпитализировали.
Спасатели в который раз призывают жителей строго соблюдать меры минной безопасности.
«Не посещайте кладбища, леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией. Эти территории сильно загрязнены взрывоопасными предметами, неразорвавшимися боеприпасами, противопехотными и противотанковыми минами», — подчеркнули в ГСЧС.
