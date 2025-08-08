Косив траву й підірвався: НП сталася на Харківщині

Live
Події 12:07   08.08.2025
Вікторія Яковенко
8 серпня у селищі Дослідне Чугуївського району чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, ймовірно, міні ПФМ-1 «Пелюстка».

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, детонація боєприпасу сталась під час косіння трави. Постраждалого з травмами обличчя шпиталізували.

Рятувальники вкотре закликають жителів суворо дотримуватись заходів мінної безпеки.

«Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. Ці території є сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не розірвались, протипіхотними й протитанковими мінами», – підкреслили у ДСНС.

Читайте також: Що горіло на Салтівці вночі, показали у ДСНС (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
