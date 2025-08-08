Live
  • Пт 08.08.2025
Що горіло на Салтівці вночі, показали у ДСНС (фото, відео)

Події 10:05   08.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото з місця нічного “прильоту” на Салтівці показали у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“7 серпня о 23:55 ворог завдав удару безпілотником по цивільному підприємству у Салтівському районі міста Харкова. Внаслідок влучання сталася пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 м. кв.”, – написали рятувальники.

Двоє людей постраждали внаслідок атаки. Це чоловік 1959 р.н. та жінка 1962 р.н. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

“До ліквідації пожежі було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, зокрема піротехнічний розрахунок ДСНС”, – додали рятувальники.

Читайте також: Про постраждалих та руйнування за добу на Харківщині, розповів Синєгубов

