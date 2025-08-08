Live
Что горело на Салтовке ночью, показали в ГСЧС (фото, видео)

Происшествия 10:05   08.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото с места ночного «прилета» на Салтовке показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«7 августа в 23:55 враг нанес удар беспилотником по гражданскому предприятию в Салтовском районе города Харькова. В результате попадания начался пожар в четырехэтажном офисном здании. Горели конструкции кровли и технического этажа на площади 500 кв.», – написали спасатели.

Двое людей пострадали в результате атаки. Это мужчина 1959 г.р. и женщина 1962 г.р. Они получили острую реакцию на стресс.

«К ликвидации пожара были привлечены 50 спасателей и 13 единиц техники, в том числе пиротехнический расчет ГСЧС», – добавили спасатели.

Читайте также: О пострадавших и разрушениях за сутки на Харьковщине, рассказал Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Что горело на Салтовке ночью, показали в ГСЧС (фото, видео)
