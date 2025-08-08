О пострадавших и разрушениях за сутки на Харьковщине, рассказал Синегубов
Утром 8 августа начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Харьковской области из-за ударов пострадали пятеро людей.
«В Харькове пострадали 66-летний мужчина и 63-летняя женщина; в г. Купянск пострадал 63-летний мужчина; в г. Балаклея пострадали 53-летний мужчина и 55-летняя женщина. Также за помощью обратились 54-летний мужчина и 51-летняя женщина, пострадавшие в г. Купянск 6 августа», – сообщил Синегубов.
За сутки по Харьковщине «прилетело»:
▪️четыре неуправляемые авиационные ракеты;
▪️две ракеты «Іскандер М»;
▪️пять КАБ;
▪️шесть БпЛА типа «Шахед»;
▪️два БпЛА типа «Герань-2»;
▪️семь fpv-дронов.
В результате обстрелов в Харькове повреждено производственное здание, в Купянском районе – частные дома и авто, в Изюмском – под обстрелы попал детский оздоровительный лагерь.
«В Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Бугаевка); в Богодуховском районе поврежден частный дом, лицей, два автомобиля (с. Клинова-Новоселовка), частный дом, хозяйственное сооружение, электросети (сел. Коломак)», – добавил Синегубов.
Читайте также: Генштаб: 15 атак россиян отбили защитники Харьковщины за сутки
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бои, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О пострадавших и разрушениях за сутки на Харьковщине, рассказал Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 09:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 августа начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Харьковской области из-за ударов пострадали пятеро людей. ".