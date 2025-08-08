Live
О пострадавших и разрушениях за сутки на Харьковщине, рассказал Синегубов

Происшествия 09:10   08.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О пострадавших и разрушениях за сутки на Харьковщине, рассказал Синегубов

Утром 8 августа начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Харьковской области из-за ударов пострадали пятеро людей. 

«В Харькове пострадали 66-летний мужчина и 63-летняя женщина; в г. Купянск пострадал 63-летний мужчина; в г. Балаклея пострадали 53-летний мужчина и 55-летняя женщина. Также за помощью обратились 54-летний мужчина и 51-летняя женщина, пострадавшие в г. Купянск 6 августа», – сообщил Синегубов.

За сутки по Харьковщине «прилетело»:

▪️четыре неуправляемые авиационные ракеты;

▪️две ракеты «Іскандер М»;

▪️пять КАБ;

▪️шесть БпЛА типа «Шахед»;

▪️два БпЛА типа «Герань-2»;

▪️семь fpv-дронов.

В результате обстрелов в Харькове повреждено производственное здание, в Купянском районе – частные дома и авто, в Изюмском – под обстрелы попал детский оздоровительный лагерь.

«В Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Бугаевка); в Богодуховском районе поврежден частный дом, лицей, два автомобиля (с. Клинова-Новоселовка), частный дом, хозяйственное сооружение, электросети (сел. Коломак)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Генштаб: 15 атак россиян отбили защитники Харьковщины за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина
