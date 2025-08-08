Генштаб: 15 атак россиян отбили защитники Харьковщины за сутки
На Южно-Слобожанском направлении шло пять боев в районе Волчанска, информирует Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники сдержали десять атак оккупантов.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Мирового, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:
