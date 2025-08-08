Live
Генштаб: 15 атак россиян отбили защитники Харьковщины за сутки

Украина 08:20   08.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Южно-Слобожанском направлении шло пять боев в районе Волчанска, информирует Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники сдержали десять атак оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Мирового, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

ISW: двух военных РФ видели в Соболевке возле Купянска – захватили ли село

Автор: Николь Костенко-Лагутина
