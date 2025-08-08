Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу
На Південно-Слобожанському напрямку йшло п’ять боїв у районі Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники стримали десять атак окупантів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.
Втрати окупантів сьогодні такі:
Читайте також: ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 08:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку йшло п’ять боїв у районі Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ.".