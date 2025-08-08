Live
  • Пт 08.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу

Україна 08:20   08.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу

На Південно-Слобожанському напрямку йшло п’ять боїв у районі Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники стримали десять атак окупантів.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Втрати окупантів сьогодні такі:

Читайте також: ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про постраждалих та руйнування за добу на Харківщині, розповів Синєгубов
Про постраждалих та руйнування за добу на Харківщині, розповів Синєгубов
08.08.2025, 09:10
Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу
Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу
08.08.2025, 08:20
У Харкові двоє людей постраждали через нічний удар по Салтівці – ДСНС
У Харкові двоє людей постраждали через нічний удар по Салтівці – ДСНС
08.08.2025, 08:08
Новини Харкова – головне за 8 серпня: “приліт” на Салтівці
Новини Харкова – головне за 8 серпня: “приліт” на Салтівці
08.08.2025, 08:21
ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село
ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село
08.08.2025, 07:30
Вибух пролунав у Харкові – атакував “шахед”, пожежа: що відомо
Вибух пролунав у Харкові – атакував “шахед”, пожежа: що відомо
08.08.2025, 00:05

Новини за темою:

08:20
Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу
07:30
ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село
08:35
П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу
07:37
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
08:20
За добу по всій лінії фронту йшло 143 бої – де ЗС РФ наступали на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 08:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку йшло п’ять боїв у районі Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ.".