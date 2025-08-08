ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село

Про те, що відбувається на Куп’янському напрямку, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно на геолокаційних кадрах аналітики помітили двох російських військових, які пересувалися в Соболівці – населений пункт розташований на заході від Куп’янська. Фактично, це може говорити про те, що ворог захопив село.

“Пов’язаний з Кремлем блогер заявив 7 серпня, що російські війська не захопили Соболівку. Блогер стверджував, що на відеозаписі може бути видно російську диверсійно-розвідувальну групу, і посилався на твердження іншого блогера про те, що російські диверсійно-розвідувальні групи діють поблизу Куп’янська”, – зазначили аналітики.

Також вони констатували, що росіяни все частіше заходять невеликими ДРГ на цьому напрямку – так вони можуть готуватись до масштабного оточення Куп’янська.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська)”, – додали в ISW.

Також ворог поширив фейки про успіхи на півночі області. Проте просування ЗС РФ біля Вовчанська та Синельникового аналітики поки що не підтверджують.

Ситуація на інших напрямках Харківщини лишилася незмінною.