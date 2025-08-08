ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село
Про те, що відбувається на Куп’янському напрямку, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Нещодавно на геолокаційних кадрах аналітики помітили двох російських військових, які пересувалися в Соболівці – населений пункт розташований на заході від Куп’янська. Фактично, це може говорити про те, що ворог захопив село.
“Пов’язаний з Кремлем блогер заявив 7 серпня, що російські війська не захопили Соболівку. Блогер стверджував, що на відеозаписі може бути видно російську диверсійно-розвідувальну групу, і посилався на твердження іншого блогера про те, що російські диверсійно-розвідувальні групи діють поблизу Куп’янська”, – зазначили аналітики.
Також вони констатували, що росіяни все частіше заходять невеликими ДРГ на цьому напрямку – так вони можуть готуватись до масштабного оточення Куп’янська.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська)”, – додали в ISW.
Також ворог поширив фейки про успіхи на півночі області. Проте просування ЗС РФ біля Вовчанська та Синельникового аналітики поки що не підтверджують.
Ситуація на інших напрямках Харківщини лишилася незмінною.
Читайте також: «Загрозлива ситуація» – Машовець про прорив РФ до північних околиць Куп’янська
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 07:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що відбувається на Куп’янському напрямку, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".