ISW: двух военных РФ видели в Соболевке возле Купянска – захватили ли село
О том, что происходит на Купянском направлении, рассказали утром аналитики Института изучения войны (ISW).
Недавно на геолокационных кадрах аналитики заметили двух российских военных, которые передвигались в Соболевке – населенный пункт расположен на западе от Купянска. Фактически, это может говорить о том, что враг захватил село.
«Связанный с Кремлем блогер заявил 7 августа, что российские войска не захватили Соболевку. Блогер утверждал, что на видеозаписи может быть видна российская диверсионно-разведывательная группа, и ссылался на утверждение другого блогера о том, что российские диверсионно-разведывательные группы действуют вблизи Купянска», – отметили эксперты.
Также они констатировали, что россияне все чаще заходят небольшими ДРГ на этом направлении – так они могут готовиться к масштабному окружению Купянска.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к Степной Новоселовке (юго-восточнее Купянска)», – добавили в ISW.
Также враг распространил фейки об успехах на севере области. Однако продвижение ВС РФ около Волчанска и Синельниково аналитики пока что не подтверждают.
Ситуация на других направлениях Харьковщины осталась неизменной.
Читайте также: “Угрожающая ситуация” — Машовец о прорыве РФ к северным окраинам Купянска
- • Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 07:30;
