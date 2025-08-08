ISW: двух военных РФ видели в Соболевке возле Купянска – захватили ли село

О том, что происходит на Купянском направлении, рассказали утром аналитики Института изучения войны (ISW).

Недавно на геолокационных кадрах аналитики заметили двух российских военных, которые передвигались в Соболевке – населенный пункт расположен на западе от Купянска. Фактически, это может говорить о том, что враг захватил село.

«Связанный с Кремлем блогер заявил 7 августа, что российские войска не захватили Соболевку. Блогер утверждал, что на видеозаписи может быть видна российская диверсионно-разведывательная группа, и ссылался на утверждение другого блогера о том, что российские диверсионно-разведывательные группы действуют вблизи Купянска», – отметили эксперты.

Также они констатировали, что россияне все чаще заходят небольшими ДРГ на этом направлении – так они могут готовиться к масштабному окружению Купянска.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к Степной Новоселовке (юго-восточнее Купянска)», – добавили в ISW.

Также враг распространил фейки об успехах на севере области. Однако продвижение ВС РФ около Волчанска и Синельниково аналитики пока что не подтверждают.

Ситуация на других направлениях Харьковщины осталась неизменной.