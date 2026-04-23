Удары по Богодухову: откроет ли РФ новый фронт — анализ ISW

Массированные налеты БпЛА на Богодухов в Харьковской области могут быть частью операции BAI (авиационной изоляции поля боя), которую проводят ВС РФ. Так считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Происходящему в Богодухове они уделили внимание в актуальной сводке, опубликованной нынешней ночью.

«Российские войска, по всей видимости, наращивают усилия по воздушному перехвату на поле боя вдоль международной границы с Сумской и Харьковской областями. Вероятно, для поддержки потенциальных будущих наступательных операций в этом районе. Пресс-секретарь 14-го армейского корпуса Украины Виталий Саранцев сообщил, что российские войска активизировали удары по Богодухову, в основном используя беспилотники «Шахед» или «Италмас», реже — «Молния» и «Ланцет». Саранцев заявил, что российские войска наносят удары по всей международной границе, пытаясь оказать давление на украинский тыл и нарушить украинскую логистику между Сумской и Харьковской областями. Мэр Богодухова Владимир Белый сообщил, что российские войска запустили 110 беспилотников по населенному пункту в период с 18 по 22 апреля, нанеся наибольший ущерб с февраля 2022 года. Российские войска, возможно, усиливают удары в этом районе в рамках кампании BAI, нанося удары по украинской логистике в ближнем и оперативном тылу, чтобы облегчить последующие российские наступательные операции в последующие недели и месяцы, ослабляя способность Украины обеспечивать свои фронтовые силы», — прокомментировали в ISW.

При этом Институт изучения войны не видит признаков подготовки к очередному «наступлению на Харьков» или же Сумы, или же сам Богодухов.

«Маловероятно, что российские войска готовятся открыть новый фронт в ближайшее время», — считают в ISW.

Изучая ситуацию в Харьковской области, аналитики обратили внимания на заявления россиян о продвижении в районе Ветеринарного (на юго-запад) — пока речь только о словах «Z-военкора», подтверждений нет. В то же время продвижение врага в районе Волчанска фиксируют на кадрах с геолокацией. На Купянском направлении штурмы оккупантов усиливаются. В направлении самого города врагу продвинуться не удается, Силы обороны контратакуют.