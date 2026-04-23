Удары по Богодухову: откроет ли РФ новый фронт — анализ ISW
Массированные налеты БпЛА на Богодухов в Харьковской области могут быть частью операции BAI (авиационной изоляции поля боя), которую проводят ВС РФ. Так считают аналитики Института изучения войны (ISW).
Происходящему в Богодухове они уделили внимание в актуальной сводке, опубликованной нынешней ночью.
«Российские войска, по всей видимости, наращивают усилия по воздушному перехвату на поле боя вдоль международной границы с Сумской и Харьковской областями. Вероятно, для поддержки потенциальных будущих наступательных операций в этом районе. Пресс-секретарь 14-го армейского корпуса Украины Виталий Саранцев сообщил, что российские войска активизировали удары по Богодухову, в основном используя беспилотники «Шахед» или «Италмас», реже — «Молния» и «Ланцет». Саранцев заявил, что российские войска наносят удары по всей международной границе, пытаясь оказать давление на украинский тыл и нарушить украинскую логистику между Сумской и Харьковской областями. Мэр Богодухова Владимир Белый сообщил, что российские войска запустили 110 беспилотников по населенному пункту в период с 18 по 22 апреля, нанеся наибольший ущерб с февраля 2022 года. Российские войска, возможно, усиливают удары в этом районе в рамках кампании BAI, нанося удары по украинской логистике в ближнем и оперативном тылу, чтобы облегчить последующие российские наступательные операции в последующие недели и месяцы, ослабляя способность Украины обеспечивать свои фронтовые силы», — прокомментировали в ISW.
При этом Институт изучения войны не видит признаков подготовки к очередному «наступлению на Харьков» или же Сумы, или же сам Богодухов.
«Маловероятно, что российские войска готовятся открыть новый фронт в ближайшее время», — считают в ISW.
Изучая ситуацию в Харьковской области, аналитики обратили внимания на заявления россиян о продвижении в районе Ветеринарного (на юго-запад) — пока речь только о словах «Z-военкора», подтверждений нет. В то же время продвижение врага в районе Волчанска фиксируют на кадрах с геолокацией. На Купянском направлении штурмы оккупантов усиливаются. В направлении самого города врагу продвинуться не удается, Силы обороны контратакуют.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, Богодухов, война, массированный обстрел, наступ, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Удары по Богодухову: откроет ли РФ новый фронт — анализ ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 07:27;