Украинский комбат Ковалев опять расстроил Герасимова: военные РФ в плену

Фронт 08:37   22.04.2026
Оксана Горун
Фото: Роман Ковалев/Facebook

Комбат мотопехотного батальона 43-й ОМБр ВСУ Роман Ковалев, который прославился видео из Купянска-Узлового и обращением к начальнику Генштаба ВС РФ Герасимову, проинформировал об очередном успехе Сил обороны.

«Есть очередная партия «гостей» из 153-го танкового полка рф. Взяли в районе н.п. Куриловка. Это уже 12-й, 13-й и 14-й «экземпляры», полученные нашим батальоном только за начало 2026 года», — сообщил Ковалев на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал аудиоперехват, на котором, во всей видимости, российские командиры обсуждают нежелание своих подчиненных «идти на мясо». Пообщавшись с пленными оккупантами, Ковалев отметил: их мотив попадания в Украину — «приехали за деньгами». Это самая распространенная формулировка, которую выдают на-гора представители «армии освободителей».

«Теперь, оказавшись в плену, они, как ни странно, больше всего озабочены целостностью собственных репродуктивных органов. Постоянно интересуются: можно ли им «ничего не отрезать», потому что они же «никого не убивали»? Дело в том, что командиры старательно запугивали их «страшными нациками» из нашего подразделения, которые якобы кастрируют всех пленных. Что же, разочаруем враждебных политруков: мы люди культурные, хоть и суровые, поэтому с пленными обращаемся цивилизованно», — написал Ковалев.

Он сообщил: пленные рассказывают, что в их 153-м полку стремительно растет количество отказников. Страх перед штурмом позиций украинских защитников часто перевешивает даже риск быть «обнуленными» собственными командирами.

Ковалев опубликовал данные захватчиков, которые оказались в плену.

Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
21.04.2026, 19:24
21.04.2026, 19:24
22.04.2026, 08:16
22.04.2026, 07:34
21.04.2026, 22:03
21.04.2026, 21:45
