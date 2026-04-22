Украинский комбат Ковалев опять расстроил Герасимова: военные РФ в плену
Комбат мотопехотного батальона 43-й ОМБр ВСУ Роман Ковалев, который прославился видео из Купянска-Узлового и обращением к начальнику Генштаба ВС РФ Герасимову, проинформировал об очередном успехе Сил обороны.
«Есть очередная партия «гостей» из 153-го танкового полка рф. Взяли в районе н.п. Куриловка. Это уже 12-й, 13-й и 14-й «экземпляры», полученные нашим батальоном только за начало 2026 года», — сообщил Ковалев на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал аудиоперехват, на котором, во всей видимости, российские командиры обсуждают нежелание своих подчиненных «идти на мясо». Пообщавшись с пленными оккупантами, Ковалев отметил: их мотив попадания в Украину — «приехали за деньгами». Это самая распространенная формулировка, которую выдают на-гора представители «армии освободителей».
«Теперь, оказавшись в плену, они, как ни странно, больше всего озабочены целостностью собственных репродуктивных органов. Постоянно интересуются: можно ли им «ничего не отрезать», потому что они же «никого не убивали»? Дело в том, что командиры старательно запугивали их «страшными нациками» из нашего подразделения, которые якобы кастрируют всех пленных. Что же, разочаруем враждебных политруков: мы люди культурные, хоть и суровые, поэтому с пленными обращаемся цивилизованно», — написал Ковалев.
Он сообщил: пленные рассказывают, что в их 153-м полку стремительно растет количество отказников. Страх перед штурмом позиций украинских защитников часто перевешивает даже риск быть «обнуленными» собственными командирами.
Ковалев опубликовал данные захватчиков, которые оказались в плену.
Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 08:37;