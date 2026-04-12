Машовец: ВС РФ «зацепились за Ковшаровку», а СОУ контратакуют на Харьковщине

Что происходит на фронте в Харьковской области — краткий обзор в интервью 5 каналу дал военный обозреватель Константин Машовец.

Самые насыщенные события — на Купянском направлении. Причем попытки противника пробиться к Купянску с севера или вдоль Оскола все так же безуспешны. Но в движение пришел фронт на левобережье.

«47-я танковая дивизия достаточно активна. Направление очевидно – они пытаются пробиться все же на Купянск-Узловой, действуя через Ковшаровку. Отдельные пехотные группы фиксируются на восточной окраине Куриловки и северо-восточнее Ковшаровки. Есть информация, что они в некоторых домах зацепились за Ковшаровку, но уже несколько недель провести инфильтрацию не могут. Более того, появилось сообщение, что в районе Песчаного ВСУ контратаковали и отодвинули противника. Соответственно эти передовые группы противника, которые продвигались на Купянск-Узловой, если эти контратаки ВСУ окажутся успешными, очевидно попадут в затруднение, будут с фланга отрезаны. Они действуют по большей части вдоль железной дороги, идущей на Купянск-Узловой», — поделился информацией Машовец.

При этом российская армия не оставляет и попытки прорваться к Боровой — со стороны Боровской Андреевки, чтобы отрезать подразделения Сил обороны в районе Загрызово и Богуславки или прижать их к Осколу.

«Им удалось около месяца назад выйти на север Новоплатоновки к дороге, по которой происходила логистика, и перерезать ее. Поэтому материально-техническое обеспечение наших подразделений в районе Богуславки достаточно усложнено», — отметил военный обозреватель.

На Волчанском направлении особых изменений нет. На Великобурлукском россиян оттеснили в районе Амбарного и Мелового — в сторону границы. По данным Машовца, бои там продолжаются.