Буферная зона РФ на Харьковщине рассыпалась, «пряники» от врага — обзор фронта

Территория позора: у РФ — очередное разочарование на Харьковщине. Наступление на левобережье Оскола усилилось. Появились опасные «пряники» от оккупантов. О мечтах захватчиков, реальности фронта и новой опасности под ногами – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Фронт пришел в движение на Харьковщине. Враг усилил боевые действия на Купянском направлении. Об этом свидетельствует статистика Генштаба. Аналитики группы DeepState внесли ряд изменений на карту региона. Силы обороны выбили врага в районе Амбарного. Это удар одновременно по двум российским планам: созданию так называемой «буферной зоны» и открытию Великобурлукского направления. В то же время оккупанты продвигаются на левом берегу Оскола – в районе Песчаного и Петропавловки. В Купянске зона, где еще есть российские военные, сузилась до одного подвала.

«Заявления Валерия Герасимова о том, что контролируется там 90%, 85%, 99% Купянска-Узлового или Купянска — правобережного, левобережного, — они будут звучать, и они будут пытаться таким образом перебить тот позор, который они генерировали в октябре прошлого года», — отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Трещина в «буферной зоне»

«Отрицательное наступление» россиян произошло на Харьковщине. Его не только зафиксировали аналитики, но и подтвердили официальные представители Сил обороны.

«Это как раз северный выступ той территории на Великобурлукском направлении, которую контролировали россияне. Они туда довольно-таки давно зашли. И это была их относительно удачная попытка, относительно всех других их попыток, создать зону контроля в непосредственном приграничье. Они смогли на Великобурлукском создать ее, но не 20 км, как они хотели, а до 5 км. И вот как раз на части этого выступа была довольно успешная контратака, которая заставила их немного потесниться. Поэтому здесь можно уже в принципе говорить об успехе. Это не является тайной, это уже опубликовано, поэтому мы можем определенно говорить, что их немного подвинули в направлении российской границы, где им и место», — рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Работали там бойцы 129-й бригады, мы публиковали эти кадры в нашем Telegram-канале. Проводились непосредственно ударно-поисковые работы. Потом бойцы после того, как подготовили себе возможность зачистить эту территорию, они это сделали и взяли под контроль местность. Надеемся, что они будут развивать этот успех», — добавил сооснователь DeepState Роман Погорелый.

Не тот Купянск

Проблемы на Великобурлукском направлении стали для оккупантов очередными на Харьковщине. Регион для захватчиков является настоящей территорией позора. Все началось еще с провала «Русской весны» в Харькове. На этой неделе отмечали очередную годовщину этой даты. 12 лет назад, 8 апреля, спецназовцы «Ягуара» освободили от сепаратистов здание ХОГА. Россия впервые в новой истории проиграла битву за Харьковщину. Серия фиаско продолжилась в 2022-м: уничтожением российских ДРГ весной и Харьковским контрнаступлением осенью. Далее последовал провал разрекламированного «наступления на Харьков» в 2024-м. Очередной пик произошел в прошлом году – во времена фейкового «освобождения» Купянска. Сейчас все «освободители» там сосредоточились в одном подвале, где пытаются как-то выжить.

«До 15 военнослужащих находятся в городе Купянске. Соответственно Силы обороны отрабатывают определенные операции по обезвреживанию и ликвидации данной группы», — сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Игорь Яременко.

«В плане самого Купянска вопросов нет, сам Купянск контролируется украинскими войсками. Россияне пытаются идти с севера, инфильтрироваться, но небольшими силами. А вот если брать не сам Купянск, а Купянск-Узловой и наш плацдарм на восток, на левом берегу Оскола – вот там россияне довольно-таки активно лезут через Песчаное – в сторону Ковшаровки. Там довольно-таки агрессивные наступательные действия. Но что поделаешь – это война, они уничтожаются», — добавил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Военные аналитики отмечают: после громких заявлений на высшем уровне вариант полностью отказаться от Купянска враг рассматривать не может. Поэтому действия на восточном берегу Оскола объясняются не столько военной, сколько политической целесообразностью.

«После того, как Белоусов, Кузовлев, Герасимов, а в конце концов сам военный преступник Путин заявляли о захвате Купянска, который не захвачен до сих пор. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, говорили о том, что так или иначе россиянам придется именно вопрос Купянска как-то решать, доказать, что действительно Купянск ими контролируется. Это можно сделать только активизацией наступательных действий, штурмовых действий именно в этой локации, хотя бы в районе Купянска-Узлового. Именно поэтому они и активизировались на этом рубеже», — отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Смертельные «пряники»

Об опасности предупредили жителей Харьковской области. В регионе начали находить новые российские противопехотные мины нескольких видов. В частности – так называемые «пряники».

«Чуть меньше «лепестков», которые распространяются с помощью беспилотников и другими механизмами дистанционного минирования. Такие предметы могут иметь вид небольших пластиковых дисков или цилиндров, часто сливаются с поверхностью почвы, травой или мусором. Фактически, условно говоря, идя по дороге, асфальту, их можно просто даже не заметить. Принцип действия – нажатие на них, что делает их особенно опасными даже при минимальном контакте», — пояснил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Об обнаружении «пряников» уже информировало издание Золочевской громады «Заря». Тем временем начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал фото других взрывных устройств. Такую противопехотную мину, в частности, нашел житель Русской Лозовой на собственном участке во время весенней уборки. По предварительной оценке специалистов ГСЧС, радиус поражения подобной мины — от 30 до 50 метров. Этого вполне достаточно, чтобы нанести тяжелые проникающие осколочные ранения. Внимательными и осторожными призывают быть как огородников, которые начинают весенние работы, так и тех, кто едет на природу. А особенно – родителей.

«Взрывоопасные предметы могут напоминать игрушки, другие бытовые вещи, которыми мы пользуемся ежедневно. Призываю жителей Харьковщины быть максимально осторожными, не трогайте никаких подозрительных предметов, избегайте передвижения незнакомыми маршрутами, особенно через траву, кустарники или замусоренные участки. О подозрительных предметах нужно немедленно сообщать по телефонам 101 или 102. Берегите себя!» — подчеркнул Иван Сокол.

