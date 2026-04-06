Судьба 15 последних русских в Купянске: «они в отчаянии», сообщают СОУ (видео)

Записано 18:43   06.04.2026
Оксана Горун
Около 15 российских оккупантов продолжают оставаться в руинах Купянска, оценил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко.

«Соответственно Силы обороны отрабатывают определенные операции по обезвреживанию и ликвидации данной группы. Почему этот процесс затягивается? Потому что, прежде всего, отрабатываются алгоритмы, чтобы были как можно меньше потери с нашей стороны. Потому что приоритет человеческой жизни для наших Сил обороны — это основа, благодаря которой наша армия до сих пор стоит», — прокомментировал Яременко в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что какие-тот поставки по воздуху одинокие захватчики еще могут получать. Над Купянском — множество беспилотников. Защитники активно их уничтожают, однако приоритет все же — те, которые имеют ударную часть и угрожают как украинским военнослужащим, так и гражданским, остающимся на прифронтовых территориях.

«По моему мнению, это достаточно большое количество гражданского населения, — кто принципиально не хочет покидать свои дома. В принципе, по понятным причинам, потому что люди всю жизнь там жили, это их дом. Но данная ситуация заставляет Силы обороны обращать внимание и максимально делать все, чтобы остающееся гражданское население было хоть в какой-то безопасности», — сказал Яременко.

Читайте также: Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State

Несмотря на отдельные поставки провизии и БК, которые могут получать оккупанты, положение их незавидно.

«Мы прекрасно понимаем, что это, скажем так, люди уже в отчаянии, которые принципиально не хотят сдаваться, но в любом случае Силы обороны в ближайшие добьют эту группу. Либо добьют, либо возьмут в плен», — спрогнозировал начальник штаба.

