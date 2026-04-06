Доля 15 останніх росіян у Куп’янську: “вони у відчаї”, повідомляють СОУ 📹

Близько 15 російських окупантів залишаються в руїнах Куп’янська, оцінив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко.

“Відповідно, Сили оборони відпрацьовують певні операції по знешкодженню та ліквідації даної групи. Чому затягується цей процес? Тому що, перш за все, відпрацьовуються алгоритми, щоб були якомога менші втрати з нашої сторони. Тому що пріоритет людського життя для наших Сил оборони – це основа, завдяки якій наша армія досі стоїть”, – прокоментував Яременко в етері нацмарафону.

Він зазначив, що якісь поставки повітрям самотні загарбники ще можуть отримувати. Над Куп’янськом – безліч безпілотників. Захисники активно їх знищують, проте пріоритет все ж таки – ті, які мають ударну частину та загрожують як українським військовослужбовцям, так і цивільним, котрі залишаються на прифронтових територіях.

“На мою думку це досить велика кількість цивільного населення, хто принципово не хоче залишати свої будівлі. У принципі по зрозумілих причинах, тому що люди все життя там жили, це їх дім. Але дана ситуація змушує Сили оборони звертати увагу і максимально робити все, щоб цивільне населення, яке залишається, було хоч в якійсь безпеці”, – сказав Яременко.

Попри окремі постачання провізії та БК, які можуть отримувати окупанти, становище їх незавидне.

“Ми прекрасно розуміємо, що це, скажімо так, люди вже у відчаї, які принципово не хочуть здаватися, але в будь-якому випадку Сили оборони в найближчі терміни доб’ють цю групу. Або доб’ють, або візьмуть у полон”, – спрогнозував начальник штабу.