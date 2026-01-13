Live

Гучні кадрові рішення: Рада звільнила Малюка, Шмигаля та Федорова

Політика 15:16   13.01.2026
Вікторія Яковенко
Гучні кадрові рішення: Рада звільнила Малюка, Шмигаля та Федорова

Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада України голосувала за низку важливих кадрових рішень.

Зокрема, на засіданні прийняли відставку міністра оборони Дениса Шмигаля. Таке рішення підтримали 265 народних депутатів, інформує нардеп Олесій Гончаренко.

Також Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України. «За» проголосували 270 депутатів.

Президент України Володимир Зеленський одразу після цього рішення вніс проєкт постанови про призначення Федорова на міністра оборони.

Зеленский предлагает сделать Федорова министром обороны
Скриншот

Крім цього, звільнили Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Таке рішення підтримали 235 народних депутатів.

«Банкова зранку нагнула слуг, зігнали на комітет нацбезпеки всіх, хто туди роками не ходив. Прийшов навіть Давід Арахамія сам лічно, аби їх голосами  повернутися  до перегляду свого рішення щодо подання президента про відставку голови СБУ Василя Малюка і підтримав це подання. Жодних аргументів щодо необхідності такої відставки чи неефективності голови СБУ не прозвучало.  Але 12  слуг – за. Цікаво, яка їх мотивація була цього разу? Сьогодні відставку винесуть в залу. Що ж, черговий тест на мінімальну субʼєктність зеленої несубʼєктноі, аморфної Ради. Вибори «нових ліц»- це була велика помилка 2019 року. Розумію, багатьом це важко визнати, але результат правління слуг щодня відчуває на собі вся країна», – прокоментувала нардепка Ірина Геращенко.

Як голосували фракції за це питання, показав нардеп Ярослав Железняк.

Зазначимо, що напередодні, 12 січня, нардеп Гончаренко інформував, що комітет нацбезпеки не підтримав рішення щодо відставки голови СБУ Малюка. Однак вранці 13 числа вже зазначив: «комітет з нацбезпеки передумав і все таки рекомендував Раді підтримати відставку Малюка».

Читайте також: Офіційно: в СБУ буде новий керівник, Зеленський зустрівся з Малюком

Автор: Вікторія Яковенко
