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У членів обласної МСЕК на Харківщині вилучили понад 650 тисяч доларів – Малюк

Події 20:03   22.10.2024
Олена Нагорна
У членів обласної МСЕК на Харківщині вилучили понад 650 тисяч доларів – Малюк Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Організовану злочинну групу із 13 членів обласної МСЕК нейтралізували на Харківщині. Під час обшуків у них вилучили понад 650 тисяч доларів.

Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я“, – розповів за підсумками засідання РНБО глава СБУ Василь Малюк, коментуючи ситуацію зі зловживаннями медико-соціальних експертних комісій у регіонах.

Загалом, за його словами, СБУ викрила та припинила діяльність в Україні восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК.

Цього року за матеріалами СБУ 64 посадові особи МСЕК отримали підозри у скоєнні злочинів, а ще дев’ять осіб уже засуджені. З ініціативи силовиків скасовані 4106 висновків щодо інвалідності, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Читайте також: МСЕК ліквідують в Україні до Нового року: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 20:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Організовану злочинну групу із 13 членів обласної МСЕК нейтралізували на Харківщині. Під час обшуків у них вилучили понад 650 тисяч доларів".