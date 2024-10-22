У членів обласної МСЕК на Харківщині вилучили понад 650 тисяч доларів – Малюк
Організовану злочинну групу із 13 членів обласної МСЕК нейтралізували на Харківщині. Під час обшуків у них вилучили понад 650 тисяч доларів.
“Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я“, – розповів за підсумками засідання РНБО глава СБУ Василь Малюк, коментуючи ситуацію зі зловживаннями медико-соціальних експертних комісій у регіонах.
Загалом, за його словами, СБУ викрила та припинила діяльність в Україні восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК.
Цього року за матеріалами СБУ 64 посадові особи МСЕК отримали підозри у скоєнні злочинів, а ще дев’ять осіб уже засуджені. З ініціативи силовиків скасовані 4106 висновків щодо інвалідності, яку призначали на підставі фіктивних документів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Василий Малюк, МСЭК, СБУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 20:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Організовану злочинну групу із 13 членів обласної МСЕК нейтралізували на Харківщині. Під час обшуків у них вилучили понад 650 тисяч доларів".