У членов областной МСЭК на Харьковщине изъяли более 650 тысяч долларов — Малюк
Организованную преступную группу из 13 членов областной МСЭК нейтрализовали на Харьковщине. Во ходе обысков у них изъяли более 650 тысяч долларов.
«Чиновники продавали уклонистам поддельные медсправки для снятия с воинского учета по состоянию здоровья», — рассказал по итогам заседания СНБО глава СБУ Василий Малюк, комментируя ситуацию со злоупотреблениями медико-социальных экспертных комиссий в регионах.
В целом, по его словам, СБУ разоблачила и прекратила деятельность в Украине восьми организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК.
В этом году по материалам СБУ 64 должностных лица МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек уже осуждены. По инициативе силовиков отменены 4106 заключений об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Василий Малюк, МСЭК, СБУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 20:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Организованную преступную группу из 13 членов областной МСЭК нейтрализовали на Харьковщине. Во ходе обысков у них изъяли более 650 тысяч долларов.".