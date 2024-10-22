У членов областной МСЭК на Харьковщине изъяли более 650 тысяч долларов — Малюк

Организованную преступную группу из 13 членов областной МСЭК нейтрализовали на Харьковщине. Во ходе обысков у них изъяли более 650 тысяч долларов.

«Чиновники продавали уклонистам поддельные медсправки для снятия с воинского учета по состоянию здоровья», — рассказал по итогам заседания СНБО глава СБУ Василий Малюк, комментируя ситуацию со злоупотреблениями медико-социальных экспертных комиссий в регионах.

В целом, по его словам, СБУ разоблачила и прекратила деятельность в Украине восьми организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК.

В этом году по материалам СБУ 64 должностных лица МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек уже осуждены. По инициативе силовиков отменены 4106 заключений об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.