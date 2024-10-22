МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Медико-социальные экспертные комиссии должны быть ликвидированы в Украине с 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский после заседания СНБО, посвященного ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных госорганов с получением инвалидности.

Согласно указу, который вступает в силу 22 октября, Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, НПУ и НАБУ рекомендуют в течение месяца отчитаться о принятых мерах по выявлению нарушений при установлении инвалидности должностным лицам. После должны быть кадровые решения.

Кабмин должен создать рабочие группы по проверке решений МСЭК, а Верховной Раде вместе с Министерством здравоохранения рекомендуют в течение месяца разработать законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы, предусмотрев, в частности, ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что система МСЭК должна быть ликвидирована.

«Для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности. Чиновникам — в Минцифре, в цифровой команде Министерства обороны — есть кому обеспечить соответствующие изменения. Проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность — в частности, в боевых действиях, — часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного», — сказал Зеленский.