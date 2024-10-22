Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Политика 19:19   22.10.2024
Елена Нагорная
МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО Скриншот

Медико-социальные экспертные комиссии должны быть ликвидированы в Украине с 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский после заседания СНБО, посвященного ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных госорганов с получением инвалидности.

Согласно указу, который вступает в силу 22 октября, Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, НПУ и НАБУ рекомендуют в течение месяца отчитаться о принятых мерах по выявлению нарушений при установлении инвалидности должностным лицам. После должны быть кадровые решения.

Кабмин должен создать рабочие группы по проверке решений МСЭК, а Верховной Раде вместе с Министерством здравоохранения рекомендуют в течение месяца разработать законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы, предусмотрев, в частности, ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что система МСЭК должна быть ликвидирована.

«Для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности. Чиновникам — в Минцифре, в цифровой команде Министерства обороны — есть кому обеспечить соответствующие изменения. Проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность — в частности, в боевых действиях, — часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного», — сказал Зеленский.

Читайте также: Фальшивые инвалидности госчиновников: генпрокурор Костин подал в отставку

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
22.10.2024, 07:54
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
В источниках Харькова обнаружили нитраты: откуда пить опасно
В источниках Харькова обнаружили нитраты: откуда пить опасно
22.10.2024, 13:20
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
Взрыв, который слышали в Харькове: под ударом была Малоданиловская громада
22.10.2024, 18:12
МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО
МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО
22.10.2024, 19:19

Новости по теме:

16:51
«Ситуация стабилизирована»: что говорит Зеленский о фронте на Харьковщине
09:23
Желание Украины обрести ядерное сдерживание логичны — Фабиан Хоффманн
19:40
О фактическом включении в войну Северной Кореи заявил Зеленский (видео)
13:46
Терехов просит Зеленского «разобраться» с облсоветом – мэрия заявила о фейке
23:53
Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове

Вы читали новость: «МСЭК ликвидируют к Новому году: Зеленский ввел в действие решение СНБО»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 19:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медико-социальные экспертные комиссии должны быть ликвидированы в Украине с 31 декабря 2024 года".