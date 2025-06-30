Ликвидировать Министерство единства — это цирк — Быков

Ликвидировать Министерство единства, которое было создано специально под человека, господина Чернышева — это вообще цирк уровня «Квартал 95», потому что все криком кричали, что это министерство не нужно, лучше создайте условия возвращения граждан домой. Никакого кумовства, непотизма и протекционизма. Это все профессиональные действия современной власти. Захотел – создал министерство, захотел – ликвидировал. Правда, идея ликвидации почему-то возникла сразу после подозрений в нанесении ущерба стране министром твоего ОП на миллиард гривен. Совпадение?