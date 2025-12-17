«Зимнюю тысячу» теперь можно тратить и на продукты: подробности
С 11 декабря 1000 грн помощи в рамках программы «Зимняя поддержка» можно тратить на продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных, рассчитавшись картой «Национальный кэшбек».
Об этом сообщает Министерство социальной политики семьи и единства Украины.
В частности, такая опция уже доступна в торговых сетях Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и «Близенько». Воспользоваться ею можно более чем в 1160 магазинах по всей Украине, и со временем перечень точек будет расширяться. Возможность не распространяется на онлайн-заказ.
«В общем, средства «Зимней поддержки» в размере 1000 грн украинцы могут направлять на оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительность, а также на товары от украинских производителей — лекарства, книги и, отныне, продукты питания», — говорится в сообщении.
Если средства поступили на карту «Национальный кэшбек» через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
«Украинцы, которые получают пенсию или социальные выплаты через Укрпочту и для которых выплата сформирована автоматически, а также те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, могут потратить тысячу до конца февраля 2026 года. Это продленные Правительством сроки использования помощи — теперь получатели «Зимней поддержки» через Укрпочту будут больше времени, чтобы потратить средства», — добавили в Министерстве.
Напомним, что помощь 1000 грн уже профинансирована для более 11,9 млн украинцев, которые через карту «Национальный кэшбек» уже потратили более 3,4 млрд гривен.
