Деньги, УЗ-3000, фиксированные тарифы: Зеленский анонсировал зимнюю поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки. Она заработает уже в декабре.

Зеленский сообщил, что в пакет войдут несколько направлений помощи. В частности, как и в прошлом году, украинцы получат финансовую поддержку, которую можно будет потратить на самые срочные нужды.

«Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, живущие в зонах боевых действий, другим группам в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали», – уточнил президент.

Кроме того, обещает он, на зиму сохранят фиксированные цены на газ и электричество – никаких повышений.

«Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать ж/д маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – используемые средства реально служат обществу», — заявил президент.

Также Министерство здравоохранения готовит запуск проекта массовых медицинских чекапов, который позволит украинцам пройти базовое обследование уже с января.

«Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться», — говорит президент.

Видео: Владимир Зеленский