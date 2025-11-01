80 ударов, новая тактика: Терехов заявил о напряженном месяце для Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов подвел печальные итоги обстрелов в октябре.
«Октябрь оказался очень напряженным для Харькова. За месяц россия нанесла 80 ударов по городу, более половины – с помощью разных типов БпЛА. Кроме того, враг применял управляемые авиабомбы, а также испытывал новую тактику атак FPV-дронами», — отметил городской голова.
В результате ударов пострадали 109 человек, среди них – трое детей. Погиб один человек – коммунальщик, который 22 октября в момент атаки на детсад убирал на улице рядом.
По данным мэра, взрывы раздавались почти во всех районах города: Индустриальном, Холодногорском, Киевском, Шевченковском, Слободском, Новобаварском и Салтовском.
Из-за обстрелов тяжелые разрушения получили энергетические объекты, частный детсад, вторая городская больница, рынок «Барабашово» и другие объекты бизнеса, десятки жилых домов.
«В течение месяца воздушная тревога продолжалась в Харькове суммарно 11 суток, тогда как по области – 22 суток. То есть почти вдвое меньше, однако даже при таких условиях нагрузка на экстренные службы оставалась высокой. Еще раз прошу: реагируйте на объявления об опасности! Берегите себя и своих близких!» — обратился мэр.
Читайте также: КАБы, «Герани» и FPV: чем била РФ по Харьковщине за сутки – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «80 ударов, новая тактика: Терехов заявил о напряженном месяце для Харькова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2025 в 15:13;