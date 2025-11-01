80 ударов, новая тактика: Терехов заявил о напряженном месяце для Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов подвел печальные итоги обстрелов в октябре.

«Октябрь оказался очень напряженным для Харькова. За месяц россия нанесла 80 ударов по городу, более половины – с помощью разных типов БпЛА. Кроме того, враг применял управляемые авиабомбы, а также испытывал новую тактику атак FPV-дронами», — отметил городской голова.

В результате ударов пострадали 109 человек, среди них – трое детей. Погиб один человек – коммунальщик, который 22 октября в момент атаки на детсад убирал на улице рядом.

По данным мэра, взрывы раздавались почти во всех районах города: Индустриальном, Холодногорском, Киевском, Шевченковском, Слободском, Новобаварском и Салтовском.

Из-за обстрелов тяжелые разрушения получили энергетические объекты, частный детсад, вторая городская больница, рынок «Барабашово» и другие объекты бизнеса, десятки жилых домов.

«В течение месяца воздушная тревога продолжалась в Харькове суммарно 11 суток, тогда как по области – 22 суток. То есть почти вдвое меньше, однако даже при таких условиях нагрузка на экстренные службы оставалась высокой. Еще раз прошу: реагируйте на объявления об опасности! Берегите себя и своих близких!» — обратился мэр.