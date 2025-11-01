Live
  • Сб 01.11.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

80 ударів, нова тактика: Терехов заявив про напружений місяць для Харкова

Події 15:13   01.11.2025
Вікторія Яковенко
80 ударів, нова тактика: Терехов заявив про напружений місяць для Харкова Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов підбив сумні підсумки обстрілів у жовтні.

«Жовтень видався дуже напруженим для Харкова. За місяць росія завдала 80 ударів по місту, більше половини – за допомогою різних типів БпЛА. Крім цього, ворог застосовував керовані авіабомби, а також випробовував нову тактику атак FPV-дронами», – зазначив міський голова.

Внаслідок ударів постраждали 109 людей, серед них – троє дітей. Загинув один чоловік – комунальник, який 22 жовтня у момент атаки на дитсадок прибирав на вулиці поряд.

За даними мера, вибухи лунали майже у всіх районах міста: Індустріальному, Холодногірському, Київському, Шевченківському, Слобідському, Новобаварському та Салтівському.

Через обстріли важкі руйнування зазнали енергетичні об’єкти, приватний дитсадок, друга міська лікарня, ринок «Барабашово» та інші об’єкти бізнесу, десятки житлових будинків.

«Упродовж місяця повітряна тривога тривала в Харкові сумарно 11 діб, тоді як по області – 22 доби. Тобто майже вдвічі менше, однак навіть за таких умов навантаження на екстрені служби залишалося високим. Вкотре прошу: реагуйте  на оголошення про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких!», – звернувся мер.

Читайте також: КАБи, «Герані» та FPV: чим била РФ по Харківщині за добу – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
80 ударів, нова тактика: Терехов заявив про напружений місяць для Харкова
80 ударів, нова тактика: Терехов заявив про напружений місяць для Харкова
01.11.2025, 15:13
В одному з районів Харкова відключать газ: дата й адреси
В одному з районів Харкова відключать газ: дата й адреси
01.11.2025, 11:37
У Харкові розселяють переселенців, які жили в модульному містечку
У Харкові розселяють переселенців, які жили в модульному містечку
01.11.2025, 12:22
Гелловін у Харкові: костюми містян, як відзначили (фото, відео)
Гелловін у Харкові: костюми містян, як відзначили (фото, відео)
01.11.2025, 07:42
Чотири людини загинули в пожежах в Харкові – ДСНС
Чотири людини загинули в пожежах в Харкові – ДСНС
01.11.2025, 10:00
Новини Харкова – головне 1 листопада: як пройшов Гелловін, 80 ударів за місяць
Новини Харкова – головне 1 листопада: як пройшов Гелловін, 80 ударів за місяць
01.11.2025, 15:16

Новини за темою:

30.10.2025
«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)
30.10.2025
Про брак робочої сили заявив Терехов: хто потрібен Харкову
28.10.2025
Як допомагатиме Харкову УВКБ ООН: Терехов зустрівся з новою головою
27.10.2025
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
26.10.2025
Мери міст Європи були шоковані ударом РФ по дитсадку в Харкові – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «80 ударів, нова тактика: Терехов заявив про напружений місяць для Харкова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 15:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підбив сумні підсумки обстрілів у жовтні.".