80 ударів, нова тактика: Терехов заявив про напружений місяць для Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов підбив сумні підсумки обстрілів у жовтні.
«Жовтень видався дуже напруженим для Харкова. За місяць росія завдала 80 ударів по місту, більше половини – за допомогою різних типів БпЛА. Крім цього, ворог застосовував керовані авіабомби, а також випробовував нову тактику атак FPV-дронами», – зазначив міський голова.
Внаслідок ударів постраждали 109 людей, серед них – троє дітей. Загинув один чоловік – комунальник, який 22 жовтня у момент атаки на дитсадок прибирав на вулиці поряд.
За даними мера, вибухи лунали майже у всіх районах міста: Індустріальному, Холодногірському, Київському, Шевченківському, Слобідському, Новобаварському та Салтівському.
Через обстріли важкі руйнування зазнали енергетичні об’єкти, приватний дитсадок, друга міська лікарня, ринок «Барабашово» та інші об’єкти бізнесу, десятки житлових будинків.
«Упродовж місяця повітряна тривога тривала в Харкові сумарно 11 діб, тоді як по області – 22 доби. Тобто майже вдвічі менше, однак навіть за таких умов навантаження на екстрені служби залишалося високим. Вкотре прошу: реагуйте на оголошення про небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких!», – звернувся мер.
