КАБи, «Герані» та FPV: чим била РФ по Харківщині за добу – Синєгубов
Минулої доби ворог обстріляв чотири населені пункти регіону, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Медики надали допомогу 61-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу села Тищенківка 26 жовтня, та 50-річній жінці, яка зазнала травм внаслідок обстрілу в Курилівки 30 жовтня», – розповів Синєгубов.
Армія РФ випустила на Харківщину два КАБи, п’ять БпЛА типу «Герань-2», один FPV-дрон, тип ще двох БпЛА встановлюють.
Внаслідок обстрілів в Боровій пошкоджений приватний будинок, у Лозовій – залізнична інфраструктура, у Самійлівці – вилетіли вікна у навчальному закладі.
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов раніше повідомляв, що за тиждень на Харківщині знищили понад 90 «молний». Він зазначав, що БпЛА, які долітають до Харкова – поодинокі випадки. При цьому він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Читайте також: 16 разів атакували окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, Олег Синегубов, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «КАБи, «Герані» та FPV: чим била РФ по Харківщині за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 09:02;