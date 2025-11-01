КАБи, «Герані» та FPV: чим била РФ по Харківщині за добу – Синєгубов

Минулої доби ворог обстріляв чотири населені пункти регіону, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Медики надали допомогу 61-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу села Тищенківка 26 жовтня, та 50-річній жінці, яка зазнала травм внаслідок обстрілу в Курилівки 30 жовтня», – розповів Синєгубов.

Армія РФ випустила на Харківщину два КАБи, п’ять БпЛА типу «Герань-2», один FPV-дрон, тип ще двох БпЛА встановлюють.

Внаслідок обстрілів в Боровій пошкоджений приватний будинок, у Лозовій – залізнична інфраструктура, у Самійлівці – вилетіли вікна у навчальному закладі.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов раніше повідомляв, що за тиждень на Харківщині знищили понад 90 «молний». Він зазначав, що БпЛА, які долітають до Харкова – поодинокі випадки. При цьому він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.