16 разів атакували окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Де минулої доби війська РФ штурмували на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак супротивника. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.
«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе», – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни у зведенні за 31 жовтня повідомляв: військові РФ не мають просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському напрямку. Аналітики, з посиланням на представника української бригади, констатують: удари по Бєлгородській дамбі підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець. Це ускладнює їхнє форсування російськими військами.
Читайте також: «Усе вже зрозуміло» – Зеленський про ситуацію в Куп'янську (відео)
Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 08:08