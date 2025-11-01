16 разів атакували окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Де минулої доби війська РФ штурмували на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак супротивника. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни у зведенні за 31 жовтня повідомляв: військові РФ не мають просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському напрямку. Аналітики, з посиланням на представника української бригади, констатують: удари по Бєлгородській дамбі підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець. Це ускладнює їхнє форсування російськими військами.