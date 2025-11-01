16 раз атаковали оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
Где за прошедшие сутки войска РФ штурмовали на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак в районе Волчанска и в направлениях Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодезного.
На Купянском направлении вчера произошло 11 атак противника. Украинские защитники отбивали штурмовые действия противника в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосиново.
«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений. Вчера противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4160 обстрелов, в том числе 108 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5404 дроны-камикадзе», — отметили в Генштабе.
Напомним, Институт изучения войны в сводке за 31 октября сообщал: у военных РФ нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском направлении. Аналитики, со ссылкой на представителя украинской бригады, констатируют: удары по Белгородской дамбе повысили уровень воды в реках Волчья и Северский Донец. Это усложняет их форсирование российскими войсками.
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
