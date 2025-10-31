«Уже все понятно» — Зеленский о ситуации в Купянске (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что оккупанты проиграют в Купянске, поэтому пытаются взять Покровск.

По данным главы государства, ситуация в Покровске сложная. На этом направлении сосредоточено 170 тысяч личного состава РФ.

«Идет серьезный бой за Покровск. Им поставили задачу взять Покровск. Потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять Купянск. Они понимают, что в Купянске проиграют. Все. Идет зачистка, там тоже непросто, но уже все понятно. Там к реке вышли наши силы, блокировали их (оккупантов – ред.). Они уже не могут проходить даже в одиночку. Понятно, что они проиграют», — отметил Зеленский.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 29 октября глава Кремля Путин заявил, что Россия готова на несколько часов прекратить боевые действия в районе Купянска, чтобы журналисты убедились, что украинские военные якобы бы оказались там в окружении. В Группировке объединенных сил опровергли эту информацию и подчеркнули: в Купянске и в его окрестностях идут тяжелые бои, россияне пытаются закрепляться в северной части города. Любые заявления об окружающих являются фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах, утверждают в Группировке. Также заявления об оцеплении Купянска опроверг во время брифинга в Харькове министр внутренних дел Игорь Клименко. Он заверил, что ситуация в городе стабилизирована.