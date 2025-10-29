Live
Путин заявил об «окружении Купянска». В ВСУ и МВД опровергли это (видео)

Фронт 16:13   29.10.2025
Виктория Яковенко
Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 29 октября, заявил, что ВСУ «заблокированы и оцеплены» в Покровске и Купянске. Его слова уже опровергли защитники.

Как утверждают российские СМИ, об этом Путин сказал, посещая военный госпиталь. Он также заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

В Группировке объединенных сил назвали заявления об окружении выдумкой и фантазией. По их данным, в Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои. Оккупанты пытаются закрепляться в северной части города.

«Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты», — говорится в сообщении.

Глава МВД Украины Игорь Клименко во время брифинга в Харькове также прокомментировал ситуацию в Купянске. По его словам, ситуация там стабилизирована.

«Наших действительно там много подразделений. Работают вокруг Купянска. На сегодняшний день, я считаю, ситуация стабилизирована. Я надеюсь, что наши силы безопасности и обороны смогут сделать все, чтобы Купянск не был захвачен врагом», — сказал Клименко.

Читайте также: На заявления россиян об окружении Купянска ответили в Объединенных силах

