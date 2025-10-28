На заявления россиян об окружении Купянска ответили в Объединенных силах 📹

Заявления об окружении российскими военными города Купянск Харьковской области не соответствуют действительности, подчеркнул в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он подтвердил, что сейчас россияне присутствуют в северной части города.

«Они пытаются с одной стороны обходить, а с другой прорываться непосредственно к центру. Как и до этого применяется тактика малых групп, которые цепляются за те или иные здания, накапливаются и когда есть какая-то критическая масса, пытаются идти дальше. Поставляются, в первую очередь, с помощью дронов», — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что разговоры об окружении противником Купянска — не новы.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«У них уже даже их сотрудники начали спрашивать, что если город окружен, то как до сих пор там продолжается украинская оборона, как происходит так, что украинцы получают поставки. После чего россияне начали заявлять, что мы не имели в виду прямо окружение, мы имели в виду то, что мы можем поражать украинскую логистику дронами. Это технически правда, потому что дроны летают на 40 км от линии разграничения гарантированно. Я имею в виду FPV на оптоволокне. А что-то другое, как мы знаем, может и до Киева долетать. Но с другой стороны, так же мы можем поражать российскую логистику на ту же глубину. Поэтому если это называть окружением, как это они называют, то можно считать, что окружена половина городов где-то в этой дистанции — 20 км сюда, 20 км туда», — пояснил Трегубов.

При этом он признал, что логистика осложнена как у противника, так и у украинских защитников.