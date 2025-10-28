На заявления россиян об окружении Купянска ответили в Объединенных силах 📹
Заявления об окружении российскими военными города Купянск Харьковской области не соответствуют действительности, подчеркнул в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Он подтвердил, что сейчас россияне присутствуют в северной части города.
«Они пытаются с одной стороны обходить, а с другой прорываться непосредственно к центру. Как и до этого применяется тактика малых групп, которые цепляются за те или иные здания, накапливаются и когда есть какая-то критическая масса, пытаются идти дальше. Поставляются, в первую очередь, с помощью дронов», — отметил Трегубов.
Он подчеркнул, что разговоры об окружении противником Купянска — не новы.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«У них уже даже их сотрудники начали спрашивать, что если город окружен, то как до сих пор там продолжается украинская оборона, как происходит так, что украинцы получают поставки. После чего россияне начали заявлять, что мы не имели в виду прямо окружение, мы имели в виду то, что мы можем поражать украинскую логистику дронами. Это технически правда, потому что дроны летают на 40 км от линии разграничения гарантированно. Я имею в виду FPV на оптоволокне. А что-то другое, как мы знаем, может и до Киева долетать. Но с другой стороны, так же мы можем поражать российскую логистику на ту же глубину. Поэтому если это называть окружением, как это они называют, то можно считать, что окружена половина городов где-то в этой дистанции — 20 км сюда, 20 км туда», — пояснил Трегубов.
При этом он признал, что логистика осложнена как у противника, так и у украинских защитников.
Читайте также: Машовец подтверждает продвижение военных РФ в Купянске и Волчанске (видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На заявления россиян об окружении Купянска ответили в Объединенных силах 📹», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 21:44;