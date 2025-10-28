На заяви росіян про оточення Куп’янська відповіли в Об’єднаних силах 📹

Заяви про оточення російськими військовими міста Куп’янськ Харківської області не відповідають дійсності, наголосив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Він підтвердив, що наразі росіяни присутні у північній частині міста.

“Вони намагаються з одного боку обходити, а з іншого прориватися безпосередньо до центру. Як і до цього застосовується тактика малих груп, які чіпляються за ті чи інші будівлі, накопичуються і коли є якась критична маса, намагаються йти далі. Постачаються, в першу чергу, за допомогою дронів”, – зазначив Трегубов.



Він наголосив, що розмови про оточення супротивником Куп’янська – не нові.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“У них вже навіть їхні співробітники почали питати, що якщо місто оточене, то як досі там триває українська оборона, як відбувається так, що українці отримують постачання. Після чого росіяни почали заявляти, що ми не мали на увазі прям оточення, ми мали на увазі те, що ми можемо вражати українську логістику дронами. Це технічно правда, бо дрони літають на 40 км від лінії розмежування гарантовано. Я маю на увазі FPV на оптоволокні. А щось інше, як ми знаємо, може й до Києва долітати. Але з іншого боку, так само ми можемо вражати російську логістику на ту саму глибину. Тому якщо це називати оточенням, як це вони називають, то можна вважати, що оточена половина міст десь у цій дистанції – 20 км сюди, 20 км туди”, – пояснив Трегубов.



При цьому він визнав, що логістика ускладнена як у супротивника, так і в українських оборонців.