ЗС РФ забуксовали біля Куп’янська і на півночі Харківщини: ISW пояснив, чому

Російські війська намагалися просунутися у північній частині Харківської області, але їх відтіснили ЗСУ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські сили, ймовірно, зупинили просування російських військ біля Вовчанська. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець 18 квітня повідомив, що українські сили зупинили просування російських військ під Вовчанськом до Старого Салтова та Білого Колодязя і ведуть контрнаступ у південно-східному Вовчанську. Машовець оцінив, що українські сили, ймовірно, відтісняють російські війська від села Приліпки та зачищають центральну та південну Вільчу. Машовець зазначив, що українські удари перешкоджають постачанню та посиленню позицій російських військ у районі Графського та на північ від Семенівки, що, ймовірно, ускладнить наступ цими силами.

18 квітня росіяни знову намагалися проникнути до Куп’янська, українські сили контратакували у відповідь у цьому районі. Опубліковані 17 квітня відеозаписи показують, як українські війська завдають ударів по мережі окопів, окупованих росіянам, на південний захід від Піщаного, зазначили в ISW.

Російські наступальні операції у напрямку Куп’янська останнім часом зупинилися через українські контратаки. Костянтин Машовець 18 квітня повідомив, що українські контратаки в районі Піщаного та Курилівки зупинили просування російських військ до Куп’янська-Вузлового. Машовець додав, що російським військам не вдалося просунутися до Кучерівки та в районі Петропавлівки, що змусило російські сили призупинити зусилля щодо ліквідації українського плацдарму на східному (лівому) березі річки Оскіл за останні два тижні (приблизно з 4 квітня).