Армия РФ застопорилась у Купянска и на севере Харьковщины: ISW пояснил, почему

Фронт 10:49   19.04.2026
Оксана Якушко
Российские войска пытались продвинуться в северной части Харьковской области, но их оттеснили ВСУ, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские силы, вероятно, остановили продвижение российских войск в районе Вовчанска. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец 18 апреля сообщил, что украинские силы остановили продвижение российских войск под Вовчанском по направлению к Старому Салтова и Белого Колодязя и ведут контрнаступление в юго-восточном Вовчанске. Машовец оценил, что украинские силы, вероятно, оттесняют российские войска от села Прилепки и зачищают центральную и южную Вильчу. Машовец отметил, что украинские удары препятствуют снабжению и усилению позиций российских войск в районе Графского и к северу от Семеновки, что, вероятно, затруднит наступление этими силами.

18 апреля россияне снова пытались проникнуть в Купянск, украинские силы контратаковали в ответ в этом районе. Опубликованные 17 апреля видеозаписи показывают, как украинские войска наносят удар по сети окопов, оккупированных россиянам, к юго-западу от Пещаное, отметили в ISW.

Российские наступательные операции в направлении Купянска в последнее время застопорились из-за украинских контратак. Константин Машовец 18 апреля сообщил, что украинские контратаки в районе Пещаное и Куриловки остановили продвижение российских войск к Купянску-Узловому. Машовец добавил, что российским войскам не удалось продвинуться к Кучеровке и в районе Петропавловки, что вынудило российские силы приостановить усилия по ликвидации украинского плацдарма на восточном (левом) берегу реки Оскол за последние две недели (примерно с 4 апреля).

