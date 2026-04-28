Старый Салтов или Белый Колодезь? Куда хотят двигаться россияне из Волчанска

Украинские позиции в Волчанске на Харьковщине были и остаются, в то же время российские войска, как и прежде, пытаются продвигаться малыми пехотными группами, избегая массового применения бронетехники, рассказал в эфире нацмарафона командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Виталий Попович.

«Позиции есть, они были всегда и постоянно. Единственное, что, возможно, не было системы такой обороны, которую сейчас нам удалось выстроить, где налажена и логистика, и где ведется оборона эшелонированная. Однозначно, что есть. В принципе, левый берег реки Волчья мы контролируем», — заверил Попович.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, противник действует широким фронтом, чтобы избежать отрезания своих сил с флангов. Продвигается малыми группами, которые часто прячутся и не вступают в бои до момента накопления критической массы сил.

«Наша задача — уничтожать их, выявлять, а самое главное — это отрезать их логистику, не давать им продвигаться. На сегодня мы стараемся не допустить к самому Волчанску, вообще с северной стороны, со стороны государственной границы, подступа противника», — подчеркнул Попович.

Река Волчья является серьезным препятствием для российской техники, констатировал комбриг. Зимой были попытки перетаскивать квадроциклы, но сейчас таких массовых действий не наблюдают.

Относительно направлений основных усилий россиян, Попович отметил, что разные подразделения имеют разные задачи: одни пытаются выйти на Белый Колодезь, другие — двигаться на Старый Салтов.

«Но Северский Донец, река Волчья, она создает там определенные, скажем так, неудобства, помогает нам сейчас держать оборону», — сказал комбриг.

